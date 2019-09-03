Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Araç şarampole yuvarlandı, sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Araç şarampole yuvarlandı, sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Araç şarampole yuvarlandı, sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Mecitözü’nün Hisarkavak Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki C.Ş. yönetimindeki otomobil, girmiş olduğu virajı alamayarak yolun gidiş istikametine doğru sağ tarafta bulunan şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü sevk edildiği Mecitözü Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki C.Ş. de Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
CHP'den suç duyurusu
CHP'den suç duyurusu
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
Adli yıl açıldı
Adli yıl açıldı
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim