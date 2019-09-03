Araç şarampole yuvarlandı, sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Mecitözü’nün Hisarkavak Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki C.Ş. yönetimindeki otomobil, girmiş olduğu virajı alamayarak yolun gidiş istikametine doğru sağ tarafta bulunan şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü sevk edildiği Mecitözü Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki C.Ş. de Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)