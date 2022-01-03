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Araç muayeneye yüzde 36,2 zam
Yeni yıl art arda gelen zamlarla başlarken bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Yüzde 36,2'lik zamla birlikte muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, motosikletler de ise 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
Güncel 03.01.2022, 22:12
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Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den uygulamaya konuldu. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
(Haber Merkezi)
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