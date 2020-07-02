Araç kiralamada kalite ve konfor

Türkiye’nin en güvenilir araç kiralama platformu olan Yolcu 3600 Çorum Bayii Escar Oto Kiralama Firması, müşterilerine lüks, orta ve ekonomik segmentlerde en yeni model kaskolu araçlarla hizmet veriyor.

Firma sahibi Engin Serdar Kızıldağ, kısa ve uzun dönem araç kiralama hizmetini, profesyonel bir anlayışla ve kaliteden ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, “Önceliğimiz müşteri memnuniyeti” dedi.

Kalite ve konforu her şeyin önünde tuttuklarını, hizmetlerini sorumluluk bilinci içinde sürdürdüklerini anlatan Kızıldağ, tüm havalimanlarına, bu arada Merzifon Havalimanı’na teslimat hizmeti de verdiklerini söyledi.

Engin Serdar Kızıldağ, rent a car hizmetinde güvenilirliğin esas olduğunu ve bu anlamda müşterilerinden aldıkları memnuniyet ifadelerinin kendilerini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)