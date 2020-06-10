Araç içinde  silahlı saldırıya uğradı

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, Aracın içinde olduğu öne sürülen A.Ş., kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu A.Ş., sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Bahabey Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırı sonrası, İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahla yaralama olayına karıyan ve araç ile uzaklaşan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.