Araç çukura düştü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Caddede meydana geldi.

45 yaşındaki Necmettin Uymaz’ın kullandığı 06 BDJ 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu inşaattın temeli için kazılan dört metre derinlikteki çukura düştü.

Aracın inşaata düştüğünü gören çevre sakinleri polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Belirtilen adrese gelen ekipler, şans eseri burnu bile kanamayan aracın sürücüsü araçtan çıkarıldı. Çukura düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.