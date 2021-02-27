Araç bir anda alev aldı: 3 yaralı

Olay dün gece saatlerinde Buharaevler Perşembe pazarı içinde meydana geldi. Hakan S.,(21), Muhammet T.,(20) ve Abdussamet Y.,(17)., idiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, sohbet için içerisinde bulundukları otomobilli, pazar otoparkında park etti. Arkadaş grubunun sohbet ettiği otomobil, bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Duman ve alevlerin sardığı araçtan çıkmaya çalışan 3 kişi, el ve yüz kısımlarıdan yanıklar oluşması sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yanan araçta incelemelerde bulunurken, tedaviye alınan yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtili.