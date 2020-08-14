“Arabuluculuk ile zaman israfı önlenecek”

Ziyarette 28 Temmuz 2020 tarihi itibari ile tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüketiciler ile esnaf arasında zaman zaman uyuşmazlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Görüşmede esnaf ve sanatkarlarımızı yıllarca süren tüketici davalarının getirdiği maddi kayıp ile zaman kaybından kurtaracak olan ve uyuşmazlıklarını en kısa sürede sonuçlandırabilmesi ve arabuluculuğu dava şartı haline getirmelerinden ötürü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür ediyorum” dedi.

“HEM VATANDAŞIMIZIN HEM DE ESNAFIN MAĞDURİYETİ ÖNLENECEK”

Bu düzenleme ile yıllar boyu ahilik kültürü ve felsefesi ile çalışan esnaf ve sanatkarların tüketici ile yaşanan sorunlarının artık bir uzlaşma kurumu olan arabuluculuk ile çözülebileceğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyon olarak esnaf ve sanatkarlarımızın daha etkin hizmet almaları ve mahkemelerde zaman kaybetmemeleri için arabuluculuk yolu ile uyuşmazlıkların çözümünü hem destekliyor hem de bu yönde çözüm için esnaf ve sanatkarlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)