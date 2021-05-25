Arabistan dışından hacca 45 bin kontenjan ayrıldı

Suudi Arabistan, bu yılki hac ibadetiyle ilgili kararını açıkladı. Hac ibadeti için yurt dışındaki hacı adaylarına izin vereceklerini belirten Suudi Arabistan, koronavirüs pandemi nedeniyle bu yıl önceki yıllara kıyasla kontenjanın daha az olacağını açıkladı.

Suudi Sağlık Bakanlığı, hac ibadeti için ülke dışından 45 bin, ülke içinden 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini belirtti.

Açıklanan kuralların başlıcaları şu şekilde: “Hac yapanlar 18-60 yaşları arasında olmalıdır.Hac için seyahat edenlerin son altı ay içinde herhangi bir hastalık nedeniyle hastanede bulunmamış olması gerekiyor.

Hacılar, her bir ülke Sağlık Örgütü / Hastane / Bakanlık tarafından sağlanan bir aşı kartı ile iki doz aşı yaptırmış olmalıdır.

Alınan aşının Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı listede olması gerekmektedir. Hacılar, Suudi Arabistan’a varır varmaz hacı olarak sınıflandırılırsa üç gün karantinada kalacaktır. Aşının ikinci dozu, Suudi Arabistan’a gelmeden en az 14 gün önce olunmalıdır”

(Haber Merkezi)

