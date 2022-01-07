Arabasına bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu

‘ÖNCE PET ŞİŞE SANDIM’

ÇORUM’da birlikte yaşadığı K.K. tarafından otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, yaptığı açıklamada, ‘Zaten uzaklaştırması vardı bana ‘eve dön’ dedi. Ben dönmeyeceğimi söyledim. O zaman ‘sen bilirsin’ dedi. 2 gündür evdeydim dün akşam arkadaşımın evine gittim arkadaşıma giderken araçta hiçbir şey yoktu, dönerken kasise girdim ve araçtan ses gelmeye başladı. Sonra araçtan inip aşağıya baktığımda bir şey gördüm şaşardım, ‘eyvah bu normal bir şey değil’ dedim. Önce pet şişe sandım ama çok ağırdı. Baktım üzerinde pil ve kablolar var hemen polisi aradım” dedi.

‘UCUZ ATLATTIK’

Apartman görevlisi Satılmış Karakuş ise, ‘Gece yarısıydı polisler geldi, aracı incelediler ve sonra polis aracın altındakini patlattı şiddetli bir patlama oldu. 3 araç hasar gördü. Herkese geçmiş olsun, ucuz atlattık’ dedi. Aracın altına patlayıcı yerleştirdiği öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına K.K. ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişinin, emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilin altında ele geçirilen düzenek ise, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.