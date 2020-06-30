Arabalı sinema keyfi

Eski Türk sinemalarında gördüğümüz arabalı sinema 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yeni stadyum otopark alanında sahnelenecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, arabalı sinema keyfine katılan tüm sinemaseverlere mısır ve gazoz ikramında bulunacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)