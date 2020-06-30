Arabalı sinema keyfi
Çorum Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde kültür ve sanat faaliyetlerine hızlı verdi. Belediye, Çorum’u ilk kez arabalı sinema ile buluşturacak.
Güncel 30.06.2020, 19:25
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Eski Türk sinemalarında gördüğümüz arabalı sinema 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yeni stadyum otopark alanında sahnelenecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, arabalı sinema keyfine katılan tüm sinemaseverlere mısır ve gazoz ikramında bulunacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)
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