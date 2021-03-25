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Araba takla attı

Çorum - Eskiekin Köyü Yolu’nda meydana gelen kazada bir otomobil takla atarken araçta bulunan iki kadın da yaralandı.

Güncel 25.03.2021, 22:42
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Araba takla attı

Edinilen bilgiye göre Eskiekin Köyü’nden Çorum merkeze doğru seyir halinde bulunan E.C. isimli kadının kullandığı 06 JZ 490 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan S. K. ve S.B isimli kadınlar yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Hızır Acil Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.
(Haber Merkezi)
 

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