Araba fiyatına kurbanlık

Çorum’da özel olarak beslenen, geçtiğimiz günlerde basın kuruluşlarında haber konusu olan “Siyah İnci” isimli dana, Kurban Bayramı öncesi müşterisini buldu.

Çorum Merkez Elmalı Köyü’nde bulunan Metinler Besicilik’te yetiştirilen kurbanlık boğa 38 bin 500 TL’ye satıldı. Besici Samet Metin, “Siyah İnci”nin 3 yaşında ve 1 ton 70 kilo ağırlığında olduğunu, arpa ezmesi ve yulaf otu ile özel olarak beslediklerini anlatarak, kurbanlık olarak satılığa çıkardığı danayı 38.500 TL’ye sattığını bildirdi.

Samet Metin, “Kurbanlığımıza yoğun ilgi gösteren tüm dostlarımıza ve Çorum halkına teşekkür ederiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

