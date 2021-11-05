Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar." dedi.
Güncel 05.11.2021, 10:50
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Ara tatil 15 Kasım'da başlıyor
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." ifadelerini kullandı.
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