Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatil 15 Kasım'da başlıyor

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." ifadelerini kullandı.