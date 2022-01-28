Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu
ÇORUM’da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Güncel 28.01.2022, 21:59 28.01.2022, 22:35
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Yangın, Hamit duran Caddesinde bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Yusuf ÇINAR)
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