Apartmanda iki ölü kedi bulundu
Güncel 07.11.2021, 13:37
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ÇORUM'da vücutlarında çok sayıda yaralar bulunan iki ölü kedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman sakini, binadan çıkarken vücudunda yaralar bulunan iki ölü kediyi fark etti. Durumu yetkililere bildiren vatandaşın ihbarı üzere binaya Çorum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
YUSUF ÇINAR
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