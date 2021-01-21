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Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korkulu anlara neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Güncel 21.01.2021, 19:33
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Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 75. Sokak’ta bir üç katlı bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında üst katta korkuya kapılan anne ve çocuğu ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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