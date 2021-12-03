AÖF sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 güz dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonu üzerinden http://aof.anadolu.edu.tr internet sitesinden ilan edildiği duyuruldu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

