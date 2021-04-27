AÖF sınav sonuçları açıklandı
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF'ün sonuçlanacağı tarihi merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırma yapıyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.
Güncel 27.04.2021, 22:12
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