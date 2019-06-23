Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp

Çorum’da yaşayan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, aşçılık stajını tamamlamak için 6 Mayıs'ta gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan bir otelde staja başladı. 4 gün önce kardeşi Ecenur Coşkunsu’yu arayıp Çorum’a gelmek istediğini söyleyerek telefonunu kapatan Doğukan Coşkunsu'dan haber alamayan ailesi Çorum Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, kayıp Doğukan’ın bulunması için çalışma başlattı, Antalya'da güvenlik kameraları incelemeye alındı. Baba Erdem ve Anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı. Ancak, yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

'4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp gencin dedesi Şakir Coşkunsu, torunun görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyerek, "Torunum staj yapmak için Antalya Manavgat’ta bir otele gitmişti. 4 gündür de hiçbir haber alamıyoruz. Çorum polisi ve Antalya polisi ortak bir çalışma yaparak torunumu arıyorlar. Ancak şuana kadar hiçbir iz yok, Allah Rızası için torunumu bulsunlar” dedi.

'HER YERDE POLİS ONU ARIYOR'

Gözü yaşlı babaanne Naciye Coşkunsu ise “Yavrumu staj için gönderdik ve 4 gündür kayıp her yerde polis onu arıyor. Ne olur Doğukan’ımı gören yerini bilen varsa lütfen en yakın polis karakoluna haber versin” diyerek torunundan gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)