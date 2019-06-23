Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930

Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp

ÇORUM'dan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele aşçılık stajı için giden Doğukan Coşkunsu’dan (16), ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp

ÇORUM'dan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele aşçılık stajı için giden Doğukan Coşkunsu’dan (16), ailesi 4 gündür haber alamıyor.

23 Haziran 2019 Pazar 18:46
Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp

Çorum’da yaşayan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, aşçılık stajını tamamlamak için 6 Mayıs'ta gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan bir otelde staja başladı. 4 gün önce kardeşi Ecenur Coşkunsu’yu arayıp Çorum’a gelmek istediğini söyleyerek telefonunu kapatan Doğukan Coşkunsu'dan haber alamayan ailesi Çorum Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri,  kayıp Doğukan’ın bulunması için çalışma başlattı, Antalya'da güvenlik kameraları incelemeye alındı. Baba Erdem ve Anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı. Ancak, yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 

'4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ'

Kayıp gencin dedesi Şakir Coşkunsu, torunun görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyerek, "Torunum staj yapmak için Antalya Manavgat’ta bir otele gitmişti.  4 gündür de hiçbir haber alamıyoruz. Çorum polisi ve Antalya polisi ortak bir çalışma yaparak torunumu arıyorlar. Ancak şuana kadar hiçbir iz yok, Allah Rızası için torunumu bulsunlar” dedi.  

'HER YERDE POLİS ONU ARIYOR'

Gözü yaşlı babaanne Naciye Coşkunsu ise “Yavrumu staj için gönderdik ve 4 gündür kayıp her yerde polis onu arıyor.  Ne olur Doğukan’ımı gören yerini bilen varsa lütfen en yakın polis karakoluna haber versin” diyerek torunundan gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini söyledi. 

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Rasim Kavlak’tan “Kalemin Sözyaşları”
Rasim Kavlak’tan “Kalemin Sözyaşları”
İskilip’te müdürler kurulu toplandı
İskilip’te müdürler kurulu toplandı
“Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun”
“Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun”
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Hititlerin başkentinde “Barış Günleri” etkinlikleri
Hititlerin başkentinde “Barış Günleri” etkinlikleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim