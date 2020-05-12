Antalya’da yaşayan Çorumluların acısı

Çorum’un gelini olan Seher Afyoncu, Antalya ÇEKVA üyesiydi ve Çorumluların her türlü etkinliğine elinden gelen katkıyı esirgemiyordu. Afyoncu, gerektiğinde Çorumlulara ofisini tahsis etmekten geri durmuyordu.

Antalya ÇEKVA Başkanı ve Türkiye-Çin İşadamları Derneği (TÜÇİAD) Genel Başkanı Kemal Koçak, Seher Afyoncu’nun genç yaşta kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Antalya’da yaşayan Çorumlular olarak kendisinin iyilikseverliğini ve hemşehrilerine katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. (Haber Merkezi)