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Antalya’da yaşayan Çorumluların acısı

Antalya Barosu avukatlarından, emekli hakim Seher Afyoncu’nun kaybı, Antalya yargı camiasında büyük üzüntü yaratırken, Antalya’da yaşayan Çorumlular bir kat daha fazla acı duydular.

12 Mayıs 2020 Salı 20:23
Antalya’da yaşayan Çorumluların acısı

Çorum’un gelini olan Seher Afyoncu, Antalya ÇEKVA üyesiydi ve Çorumluların her türlü etkinliğine elinden gelen katkıyı esirgemiyordu. Afyoncu, gerektiğinde Çorumlulara ofisini tahsis etmekten geri durmuyordu.

Antalya ÇEKVA Başkanı ve Türkiye-Çin İşadamları Derneği (TÜÇİAD) Genel Başkanı Kemal Koçak, Seher Afyoncu’nun genç yaşta kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Antalya’da yaşayan Çorumlular olarak kendisinin iyilikseverliğini ve hemşehrilerine katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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