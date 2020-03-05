Antalya’da Nağmekâr konseri

‘Dünden Bugüne Nağmekâr’ adlı konser geçtiğimiz Perşembe akşamı Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.

Sunuculuğunu Okan Dilek’in üstlendiği konsere ÇEKVA Antalya Şube Başkanı Kemal Koçak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ûdi ve Kânûni, Bestekâr ve Söz Yazarı Mustafa Mümtaz’ın yanı sıra bazı Çorumlu sanatçıların da sahne aldığı konser, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin ardından Şef Mümtaz’a plaket ve çiçek takdim edildi.