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Antalya ÇEKVA’da öğretim yılının son toplantısı yapıldı

Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Antalya Şubesi, öğretim yılının son toplantısını Corner Park Otel’de gerçekleştirdi.

Antalya ÇEKVA’da öğretim yılının son toplantısı yapıldı

Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Antalya Şubesi, öğretim yılının son toplantısını Corner Park Otel’de gerçekleştirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:46
Antalya ÇEKVA’da öğretim yılının son toplantısı yapıldı

Antalya ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak, Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Çorumlu öğrencilere burs ve eğitim malzemesi desteğinin yanısıra, onları sosyal ve kültürel hayata alıştırmaya yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Bu toplantılarda gençlerimize, kendi bölümleri hakkında kısa tanıtım fırsatı vererek, özgüven kazanmaları için çaba harcıyoruz.” dedi.

Mezun olan Öğrenci Temsilcisi Dilşah Gençarslan’ın yerine de Gülbahar Şahbaz, Öğrenci Temsilcisi seçildi.

Öğretim yılının son toplantısında ÇEKVA yöneticileri, öğrencilerle birlikte pasta keserek mum üflediler. (Haber Merkezi)

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