Antalya ÇEKVA’da buluşma

Antalya ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak, üniversite öğrencilerinden Nazlı Can Kaya’nın kadının edebiyattaki yerini, Bilge Ceren Bütün’ün ise, mimarlık mesleğinin, insanların mağaradan çıkmasından bu yana, barınma ihtiyacına cevap veren en temel mesleklerden biri olduğunu, kadınların da geçmişten bu yana evler, şehirler inşa ettiklerini anlattı.

Bilge Ceren Bütün, erkek egemen bir karaktere sahip olduğu düşünülen mimarlık mesleğinin zorlu koşullarına rağmen Aliye Pekin Çelik1 in Princeton Üniversitesinden 1970 yılında ilk kadın mimar olarak aldığı diplomayla ve çalışmalarıyla bu düşünce kalıplarını yıktığını vurguladı. (Haber Merkezi)