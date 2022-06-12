ANNESİNİ TÜFEKLE VURDU

Sunguroğlu mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesini A.D'yi karnından vurdu.

Yaralanan kadın evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genci ikna etmek için polisler uzun süre uğraştı. Çelik yelek giydiği görülen polisler bir süre sonra ikna ettikleri genci eve girerek gözaltına aldı.

Olayın ardından yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.