“Annelik fedakarlığın en iyi örneği”

Ödenmesi imkansız olan haklardan birinin de annelik hakkı olduğunu belirten Karapıçak, “Annelik fedakarlığın numunesi, sevgi ve iyi niyetin nişanesi, en görkemli insani ve manevi hazinedir. Annelerimiz ömür boyu baş tacı edilecek değerlerimizdir. Annenin dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörünün zirvesidir” dedi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini ve ellerinden hürmetle öptüğünü belirten Karapıçak, “Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Anneler ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, huzur ve bereketin sağanağıdır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Rabb'imden rahmet diliyorum” dedi.(Haber Merkezi)