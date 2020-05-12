Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

“Annelik fedakarlığın en iyi örneği”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, annelerin ömür boyu baş tacı edilecek değerler olduğunu belirterek, onların kırılmaması, incitilmemesi ve üzülmemesi gerektiğini ifade etti.

12 Mayıs 2020 Salı 01:12
“Annelik fedakarlığın en iyi örneği”

Ödenmesi imkansız olan haklardan birinin de annelik hakkı olduğunu belirten Karapıçak, “Annelik fedakarlığın numunesi, sevgi ve iyi niyetin nişanesi, en görkemli insani ve manevi hazinedir. Annelerimiz ömür boyu baş tacı edilecek değerlerimizdir. Annenin dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörünün zirvesidir” dedi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini ve ellerinden hürmetle öptüğünü belirten Karapıçak, “Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Anneler ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, huzur ve bereketin sağanağıdır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Rabb'imden rahmet diliyorum” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim