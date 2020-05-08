Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97845
ALTIN
390.979
DOLAR
7.1016
STERLİN
8.8360
EURO
7.7021
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Yaşları küçük yürekleri büyük ‘Kumbaralarını bağışladılar’
Yaşları küçük yürekleri büyük
Trafik haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi
Sürücüler bilgilendirildi
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu
Vefa grubu yüzlerce talebe koştu
Deliler Köyünden Gıda Bankasına kurban bağışı
Deliler Köyünden kurban bağışı

“Anneler mutluysa toplum da mutludur”

Vali Mustafa Çiftçi, “Hayatta mutlu olmak isteyen insan, annesinin yüzünü güldürmelidir” diyerek, anneleri mutlu olan toplumların dünyanın en mutlu toplumları olduğunu söyledi.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:47
“Anneler mutluysa toplum da mutludur”

Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Çiftçi, “Dünyada sorumluluğu en çok görevlerden birini üstlenen ve şefkat, merhamet, güven, fedakârlık gibi yüce hasletlerle donanmış, karşılıksız sevginin sembolü bütün annelerimizin günlerini tebrik ediyorum” dedi.

Evlatlarını canından, ruhundan bir parça olarak gören ve hayatını çocuklarına adayan annelerin hakkının asla ödenmeyeceğini kaydeden Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurarak, ebedi âlemde kurtuluşa giden yolun annelerin rızasından geçtiğine işaret etmişlerdir. Bu nedenle onlara değil saygısızlık yapmak, ‘of’ bile demenin doğru olmayacağına inanıyoruz.

Nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren bizlere hayat rehberliği yapan annelerimiz, aynı zamanda ilk mürebbilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Bizler için her mihnete katlanan, hiç bir zorluktan yılmayan sevgili annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Hayatta mutlu olmak isteyen insan, annesinin yüzünü güldürmelidir. Annelerin mutlu olduğu toplum, dünyanın en mutlu toplumudur. Bu nedenle, annelerimizin rızasını kazanmak, hayır dualarını almak, nefes aldığımız her gün merhamet, şefkat ve ilgilerine layık olmaya çalışmak görevimizdir.

Anneler günü vesilesiyle her insanın annesine ulaştıracağı en anlamlı hediye, bu güzel günü aile bağlarını güçlendirmek ve hasret gidermek için fırsata çevirmek olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal eden annelerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Hayatta olan annelerimize çocuklarıyla birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı ömürler temennisiyle en kalbi hürmetlerimi sunuyorum.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -6-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -6-
Tarım’a 2 bin 153 sözleşmeli personel
Tarım’a 2 bin 153 sözleşmeli personel
Polis okullarında Mayıs sonuna kadar eğitim yok
Polis okullarında Mayıs sonuna kadar eğitim yok
Belediye, 12 adet iş makinesi kiraladı
Belediye, 12 adet iş makinesi kiraladı
Çorum’da 1514 kamu personeli idari izinli
Çorum’da 1514 kamu personeli idari izinli
Çay ocakları açılıyor
Çay ocakları açılıyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim