Anneler Günü’nü Film izleyerek kutlayabilirsiniz

Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com, bu zor günlerde annenizle sevginizi paylaşmanız ve birlikte vakit geçirmeniz için 7. sanatın en özel filmlerini sizin için derledi.

Enuygun.com ile bu Anneler Günü’nde annenizle birlikte 7 farklı dünyaya yelken açmaya ne dersiniz? Çılgın Aile ile esrarengiz olayların peşinden koşabilir, kadınların annelik sonrası kendini bile unutup çocuğuna odaklanmasını anlatan bir komedi filmi olan Motherhood ile annenizi ve sizi ortak anılara sürükleyecek tatlı zamanlar yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir müzikal olan Mamma Mia ile bir annelik hikâyesini harika müzikler eşliğinde izlerken, Freaky Friday (Çılgın Cuma) ile bir annenin gözünden ergenlik dönemindeki çocuğunun sorunlarına şahit olabilir, sorunlarla baş etmenin farklı yollarını öğrenebilirsiz.

İşte sosyal mesafenizi koruyarak da olsa annenizle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak filmler: Parenthood (Çılgın Aile), Motherhood, Gazap Üzümleri, Mamma Mia, Ben Sana Söylemiştim (Because I Said So), Raising Helen, Freaky Friday (Çılgın Cuma).