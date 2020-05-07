Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98571
ALTIN
390.624
DOLAR
7.1906
STERLİN
8.8836
EURO
7.7713
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da...
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu

Anneler Günü’nü Film izleyerek kutlayabilirsiniz

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü istediğimiz gibi kutlayamayacağız. Ancak bu Anneler Günü’nü de diğerleri gibi daha keyifli bir hale getirmek yine bizim elimizde.

07 Mayıs 2020 Perşembe 01:07
Anneler Günü’nü Film izleyerek kutlayabilirsiniz

Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com, bu zor günlerde annenizle sevginizi paylaşmanız ve birlikte vakit geçirmeniz için 7. sanatın en özel filmlerini sizin için derledi.

Enuygun.com ile bu Anneler Günü’nde annenizle birlikte 7 farklı dünyaya yelken açmaya ne dersiniz? Çılgın Aile ile esrarengiz olayların peşinden koşabilir, kadınların annelik sonrası kendini bile unutup çocuğuna odaklanmasını anlatan bir komedi filmi olan Motherhood ile annenizi ve sizi ortak anılara sürükleyecek tatlı zamanlar yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir müzikal olan Mamma Mia ile bir annelik hikâyesini harika müzikler eşliğinde izlerken, Freaky Friday (Çılgın Cuma) ile bir annenin gözünden ergenlik dönemindeki çocuğunun sorunlarına şahit olabilir, sorunlarla baş etmenin farklı yollarını öğrenebilirsiz.

İşte sosyal mesafenizi koruyarak da olsa annenizle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak filmler: Parenthood (Çılgın Aile), Motherhood, Gazap Üzümleri, Mamma Mia, Ben Sana Söylemiştim (Because I Said So), Raising Helen, Freaky Friday (Çılgın Cuma).

İlgili Haberler
“Salgında dünyanın en rahat terminali”
“Salgında dünyanın en rahat terminali”
Felaketler, kriz yönetimini öğrenme fırsatını da sağlar
Felaketler, kriz yönetimini öğrenme fırsatını da sağlar
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -4-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -4-
64 kişi hayatını kaybetti
64 kişi hayatını kaybetti
Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi
Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır"
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır"

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim