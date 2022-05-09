“Anneler en büyük kahramanlarımızdır”

Toplumun temel yapı taşını ailelerin, ailelerin temellerini de annelerin oluşturduğunu kaydeden Ahlatcı, “Karşılıksız sevmenin en güzel örneğini veren annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin de manevi kaynağıdır. Bu yüzdendir ki dilimizden ve gönlümüzden geçen en güzel kelime daima ‘anne’ olmuştur” dedi.

Annelerin sevgi, sabır ve özverileriyle çocuklarının hayatında birer rehber öğretmen olduğunu belirten Ahlatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Korona virüsle mücadele sürecinde de görüyoruz ki evde kalan çocuklarımızın hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, fedakârlığı ile de en büyük kahramanlarımızdandır. Üstlendikleri sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman bitmez. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan ve sevgilerini başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır.

Yüreğinde taşıdığı sınırsız sabırla değeri biçilemeyen başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, engelli yavrularımızı özveri ile büyüten, anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerimizin “Anneler Günü’nü” kutluyor her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu özel gün vesilesiyle sağlık, sıhhat ve huzur içinde annelerimizle nice “Anneler Günü’ne” ulaşmamızı temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

