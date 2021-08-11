Anne ve kızı iki gün arayla korona kurbanı
Fransa'da yaşayan Çorumlu anne ve kızı, yakalandıkları koronavirüs salgını sonucu iki gün arayla hayata veda etti.
Güncel 11.08.2021, 22:25
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Çorum Merkez Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Fransa’da yaşayan Nuriye Erçin ile kızı Çiğdem Erçin, yakalandıkları yeni tip Covid-19 virüsü sonucu ardı ardına vefat etti.
Merhum Hayrettin Erçin’in eşi ve kızının aynı anda vefat etmesi derin üzüntü yaratırken, anne kızın cenazelerinin Fransa’dan Türkiye’ye getirileceği ve yarın (12 Ağustos 2021 Perşembe günü) Gökköy Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
ÇORUM HABER merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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