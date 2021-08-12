Anne ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Fransa’da yaşayan ve burada kurona virüse yakalanarak yaşamlarını yitirdikleri belirtilen 62 yaşındaki üç çocuk annesi Nuriye Erçin ve kızı Çiğdem Erçin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fransa'da yaşayan Çorumlu anne ve kızı, yakalandıkları koronavirüs sonucu iki gün arayla hayata veda etti.

Çorum Merkeze bağlı Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve uzun bir süredir de Fransa’da yaşayan Nuriye Erçin ve kızı Çiğdem Erçin, yakalandıkları Covid-19 virüsü sonucu yaşamlarını yitirdi.

Anne ve kızının cenazeleri Havayoluyla Fransa’dan Türkiye’ye , Karayoluyla da Çorum’a getirildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen törenin ardından anne ve kızı gözyaşları arasında Gökköy Köyünde toprağa verildi. (Yusuf ÇINAR)