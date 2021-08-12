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Anne ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Fransa’da yaşayan ve burada kurona virüse yakalanarak yaşamlarını yitirdikleri belirtilen 62 yaşındaki üç çocuk annesi Nuriye Erçin ve kızı  Çiğdem Erçin gözyaşları arasında  toprağa verildi.

Güncel 12.08.2021, 14:56 12.08.2021, 15:09
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Fransa’da yaşayan ve burada kurona virüse yakalanarak yaşamlarını yitirdikleri belirtilen 62 yaşındaki üç çocuk annesi Nuriye Erçin ve kızı  Çiğdem Erçin gözyaşları arasında  toprağa verildi.
Fransa'da yaşayan Çorumlu anne ve kızı, yakalandıkları koronavirüs sonucu iki gün arayla hayata veda etti. 
Çorum Merkeze  bağlı  Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı olan  ve  uzun bir süredir de Fransa’da yaşayan Nuriye Erçin ve kızı Çiğdem Erçin, yakalandıkları Covid-19 virüsü sonucu yaşamlarını yitirdi. 
Anne ve kızının cenazeleri Havayoluyla Fransa’dan Türkiye’ye , Karayoluyla da Çorum’a getirildi.  Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen törenin ardından anne ve  kızı gözyaşları arasında  Gökköy Köyünde toprağa verildi.  (Yusuf ÇINAR)

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