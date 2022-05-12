Anne ve çocuk sağlığına dikkat çekmek için hastanede sergi açtılar

13 Kasım 2022’de kurulan topluluk, 4. sergi olarak, “Anneler Günü” nedeniyle anne ve çocuk sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Kadın Fırçasından Bahara Merhaba” konulu karma resim sergisini, önceki gün (10 Mayıs 2022) Vadi İstanbul Liv Hospital’da açtı. Ressam Filiz Usta küratörlüğünde düzenlenen sergi 17 Mayıs akşamına kadar açık olacak.

İKL Sanat’ın Kurucusu Alev Burhanoğlu, sergiye destekleri nedeniyle Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ve Sosyal Sorumluluk Danışmanı Monik İpekel’e, sohbetleri nedeniyle Prof. Dr. Levent Dalar ile Aikido Ustası Mustafa Aygün’e, sergi açılışındaki müzik dinletileri nedeniyle de Tuba Bayav ve Fatih Sorendi’ye teşekkür etti.

İskilip’in Yaylacıkseki köyüne 2 bin fidanlık bir hatıra ormanı kurduklarını, orman sevgisini aşılamak amacıyla yine İskilip’te resim yarışması düzenlediklerini anlatan Alev Burhanoğlu, Çorum’da “Hitit ve Kadın” konulu bir sergi açmak üzere de hazırlık yaptıklarını söyledi.

İstanbul Liv Hospital’da açılan sergide, Alev Burhanoğlu, Ayten Partes, Dilek Alibek Öztürk, Dilek Day, Elmira Gülgün Sönmez, Filiz Kınalı Kundakçı, Filiz Usta, Melek Ünsal, Nazan Batum, Nedret Yelkenci, Nihal Kaya Aras, Nurseli Uyanık, Özlem Özdemir, Perihan Özdabak, Saliha Yavuz, Semiha Duman ve Zehra Derdinöz’ün eserleri yer alıyor.



(Selda FINDIK)

