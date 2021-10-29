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Anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Çorum'da iki çocuk annesi 50 yaşındaki Ceyhan Cengiz, liseden mezun olduktan sonra 30 yıl ara verdiği eğitimine kızıyla Hitit Üniversitesinde devam ediyor.

Güncel 29.10.2021, 10:18
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Anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Cengiz, 1990'da kazandığı Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle kayıt yaptıramadı.
Eğitim hayatını yarıda bırakan, evlenip 2 çocuk sahibi olan Cengiz, üniversite okuma hayalinden hiç vazgeçmedi.


Cengiz, Hitit Üniversitesince 2019'da uygulanan "Anne Üniversitesi" projesine katıldı. Ceyhan Cengiz, bu kapsamında 48 yaşında ilk kez üniversitede eğitim fırsatı buldu.
"Anne Üniversitesi"nde farklı kurslar alan Cengiz, bu sırada lise öğrenimini tamamlayan kızı Mahinur ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurdu.
Sınav sonucunda Cengiz, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü, kızı da Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Ceyhan Cengiz,  "Anne Üniversitesi"nin hayata bakışını değiştirdiğini, 30 yıl ertelediği üniversite eğitimine yeniden başlamasına vesile olduğunu söyledi.


Kazandığı üniversiteye gidememenin içinde ukde kaldığını belirten Cengiz, şöyle konuştu:
"Benim isteğim üniversite okumak, kızımın isteği de tıp fakültesini kazanmaktı. Birlikte bir yola çıktık. Sınava hazırlanma, girme ve üniversite tercih sürecinin heyecanını birlikte yaşadık. Sonunda ikimiz birlikte Hitit Üniversitesi öğrencisi olduk. Sınav sonuçları açıklandığında sevinçten birbirimize sarıldık ve gözyaşlarımız sel oldu. İkimiz de şu anda aynı üniversitenin öğrencileriyiz, bu bizi ayrıca çok mutlu ediyor."
Yarım kalan eğitimine yıllar sonra devam etmenin heyecanını yaşadığını vurgulayan Cengiz, "Önceleri 'Acaba evi, okulu, dersleri bir arada götürebilecek miyim?' diye endişem vardı. Ailece oturduk ve konuştuk. Ailemin desteği önemliydi. Zaten gerisi halloluyor." ifadelerini kullandı.
Cengiz, eğitimde yaşın önemi olmadığını yaşayarak öğrendiğini dile getirdi.
Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi olarak giysi üretim tekniklerini öğrendiğini anlatan Cengiz, "İlk başta niyetim sadece öğrenci olmaktı fakat şu an giysi üretim teknikleri alanında geri dönüşüme yoğunlaşmayı ve bu alana üretim yaparak ticarete atılmayı planlıyorum." dedi.


"ANNEME BAKARAK MOTİVASYON BULUYORUM"
Mahinur Cengiz ise annesi sayesinde üniversiteye hazırlık sürecini keyifli geçirdiğini belirtti.
Çevrelerinden sürekli motive edici tepkiler aldıklarını söyleyen Cengiz, "Annemle öğrenci olmak gerçekten çok keyifli. Annem çok çalışkan ve ödevleri için çok titiz, sorumluluk bilinci çok yüksek bir öğrenci. Hatta bazen tembellik ettiğim zamanlarda anneme bakarak motivasyon bulduğum bile oluyor." ifadelerini kullandı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü öğretim görevlisi Mücella Baylavlı da Ceyhan Cengiz'in geç ulaştığı hayallerinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Öğrenciler arasındaki yaş farkının eğitimde hiçbir soruna neden olmadığını gördüklerini dile getiren Baylavlı, "Tam tersine ilerleyen yaşta üniversiteye başlayan öğrencinin çok daha başarılı olduğunu, toplum içinde birden fazla üstlendiği rolleri çok iyi yerine getirdiğini, çok daha planlı çalıştıklarını ve çok daha başarılı olduklarını deneyimledik. Ceyhan Hanım çok isteyerek, arzu ederek geldi. Yıllar sonra hayallerini gerçekleştirecek olmanın heyecanıyla başladık." dedi.

Kaynak: (AA)
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