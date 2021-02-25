Anne adaylarının doğum eğitimi alması çok faydalı

Türkiye’nin dört yanında yaygınlaşan ve normal doğum oranlarını artırdığı için Sağlık Bakanlığı tarafından da teşvik edilen gebelik okullarında anne adayları; ebeler ve doğum uzmanları tarafından bilgilendirerek doğuma hazırlanıyor.

Denizli’de Bir Nefes Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi’nin sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evren Ceylan, gebelik eğitimi alan annelerin çok daha rahat bir doğum süreci geçirdiklerini dile getirdi.

NORMAL DOĞUMA İNANMAK

Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece normal doğumu savunduklarını kaydeden Dr. Evren Ceylan, “Gebelik okulunda öncelikli amacımız annenin normal doğum yapabileceğine inancını sağlamak. Annelik; kadına yaradan tarafından verilen çok özel bir ayrıcalık. Biz de; gebelik ve doğum mucizesinin her aşamasına rehberlik ederek, anne ile bebeğin bu süreci sağlıklı ve mutlu şekilde tamamlamasına yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.

Uz. Dr. Evren Ceylan gebelik okulunun işlevi ve verilen eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

BABA ADAYLARI DA KATILIYOR

Hamileliğin 20. haftasından itibaren eğitimlerimize başlıyoruz. Gebelik Okulumuza anne adaylarının yanında eşlerinin de katılmasını istiyoruz. Anne ve bebek sağlığı ile ilgili bilgileri öğrenerek bu süreçte birbirlerine daha iyi destek oluyorlar. Normal zamanda gebelik okulumuzda 4-5 çiftimize birden eğitim verirken, pandemi şartları nedeniyle bugünlerde her bir çiftimizi ayrı zamanda kabul ediyoruz. Eğitimimiz toplam 2 gün sürüyor.

GEBELİK OKULUNDA NELER ÖĞRETİLİYOR?

Bu eğitimlerde ebemiz Nihal Tuğrul anne babalara; doğru nefes alıp verme teknikleri, egzersizler, plates, doğru beslenme, süt artırıcı bitkisel takviyeler, bebeğin doğum kanalındaki yolculuğu, annenin son evrede doğuma nasıl katkı yapabileceği, doğum dalgalarını kasılmaları az hissetmelerini sağlayıcı doğumu kolaylaştırıcı alternatif yöntemler, anestezi yöntemleri, bebeğin doğum yolculuğu, doğum sonrası anne ve bebek bakımı, emzirmenin ve anne sütünün önemi gibi konuları anlatıyor. Uygulamasını da birebir ebe desteği ile doğumda yapıyoruz.

DOĞUM DAHA KOLAY GERÇEKLEŞİYOR

Anne adaylarımızın kafasında hiçbir soru işareti kalmaması, korku, tedirginlik ve heyecanın en aza indirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim sonunda gebelerimiz hamilelikte ve doğum esnasında neyin normal neyin anormal olduğunun bilincinde oldukları bir süreç yaşıyorlar. Doktorlarına ve ebelerine karşı bir güven oluşuyor. Böylelikle doğum sürecine rahatlıkla göğüs gerip karşılıyorlar. Ebelik eğitimlerinde yanlarında olan ebeleri doğumda da annenin yanında oluyor. Homeopati ve Aromaterapi uygulamalarını da doğuma hazırlık eğitimlerinde anlatıyor ve doğum sırasında kullanıyoruz. Amacımız ve hedefimiz; sağlıklı bilinçli ebeveynler, sağlıklı anne-sağlıklı bebek.