“Anlayışımızın özü adalet ve ahlâktır”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’la birlikte gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Kaya, yönetim anlayışlarının özünü adalet ve ahlâkın oluşturduğunu vurgularken, “Çorum, ortak paydamızdır. Hep birlikte Çorum’u büyütmenin, geliştirmenin çabası içinde olmalı ve farklılıklarımızı bir yana bırakıp aynı hedeflere yönelmeliyiz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)