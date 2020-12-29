“Anlayışımızın özü adalet ve ahlâktır”
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’un büyük tarım potansiyeline sahip olduğunu, sulanabilir alanların artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması konusunda çok önemli adımlar attıklarını belirterek, “Çorum sanayiini geliştirirken, tarımda verimliliğin artırılması da en önemli hedeflerimiz arasında.” dedi.
Güncel 29.12.2020, 22:49
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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’la birlikte gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Kaya, yönetim anlayışlarının özünü adalet ve ahlâkın oluşturduğunu vurgularken, “Çorum, ortak paydamızdır. Hep birlikte Çorum’u büyütmenin, geliştirmenin çabası içinde olmalı ve farklılıklarımızı bir yana bırakıp aynı hedeflere yönelmeliyiz.” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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