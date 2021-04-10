"Seni Severdim", "Helal Et", "Zor Gibi", "Anladım ki" gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan son dönemin en güçlü seslerinden Selcan Asyalı, kariyerinde ilk kez sözü ve müziği kendisine ait bir şarkıyla müzikseverlerle buluşuyor.

"Anlatmak Güç" isimli bu duygu yüklü şarkıda aşkın zalimliği ile güzelliği arasında kararsız kalmış ama yine de kalbini dinlemeyi seçen bir kadının hikâyesini anlatan sanatçı "Anladım ki" ile biten aşkları sorgulamaya çalıştığını belirterek, “o sorgulamanın sonucunu ben anlatayım istedim, ama baktım ki gerçekten anlatmak güçmüş” dedi.

Şarkının düzenlemesi, Türkiye’nin en başarılı aranjörlerinden Alper Atakan tarafından yapılırken, video klibi de Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi. (Haber Merkezi)

