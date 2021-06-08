Ankara’ya Çorum Caddesi

Sincan Çorumlular Derneği Başkanı Hüseyin Alibaş, Sincan Pınarabaşı 115. Cadde’nin isminin “Çorum Caddesi” olarak değiştirilmesi için verdikleri dilekçenin Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçtiğini duyurdu.

Çorumlular Derneği Başkanı Alibaş bundan böyle Sincan ilçesinde Çorumlunun adını taşıyan bir Çorum caddesinin olmasından dolayı tüm Çorumlu hemşerilere hayırlı olmasını diledi.

Hüseyin Alibaş kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

