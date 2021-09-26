Ankara’nın tanınmış iş insanlarıyla yemek...
Güncel 26.09.2021, 18:19
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25 Eylül 2021 Cumartesi…Ankara’da, JW Marriott Otel’de bir akşam yemeği…
Çorum’dan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Ankara’dan Büyükhanlı oteller zincirinin sahibi Mustafa Büyükhanlı, Trilye Restaurant sahibi Süreyya Üzmez ve önemli bir özel sektör kuruluşunun genel müdürü Ferhan Kandemir ile eşleri…
Fotoğrafta, ön planda Mahmure Üzmez, (soldan sağa) Hülya-Ferhan Kandemir, Süreyya Üzmez, Nevin-Mustafa Büyükhanlı, Mehmet Yolyapar, Ahmet-Sibel Ahlatcı, Hülya Yolyapar…
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