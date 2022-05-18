Ankara’dan Samsun’a 19 Mayıs bisiklet turu

Bisiklet turuna katılan Bisiklet Hareketi Spor Kulübü Derneği Sporcusu 4 genç bisikletçi şanlı Türk bayrağımızı Samsun’a taşımak üzere 16 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’de Anıtkabir Komutanlığı’ndan hareket etti.

Çorum’a ulaşan genç bisikletçiler, Valilik bahçesinde Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı tarafından karşılandı. 4 genç bisikletçi tarafından Anıtkabir'den teslim alınan Türk bayrağı Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı’ya teslim edildi.



(Haber Merkezi)

