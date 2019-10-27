Ankara’daki günde, iki Hülya eşleri onuruna pastaya üfledi

Geçmiş dönem Çorum Valileri Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım ve Atıl Üzelgün’ün eşi Zeren Üzelgün’le birlikte Cumartesi günü de TBMM’nin Beştepe’deki lokantasında bir araya gelen Çorum dostları, Sezin Öztaş’ın sürprizi ile iki arkadaşlarını özel olarak kutladılar.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili olan Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü ile meslek yaşamında 50. yılına giren Mehmet Yolyapar’ın eşi Hülya Yolyapar, eşlerinin onuruna pastaya üflediler.

Arkadaşları adına konuşan Perihan Yıldırım, Recep Kömürcü’nün ve Mehmet Yolyapar’ın başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Onlar Çorum’un ve bizim medarı iftiharlarımız” dedi.

(Haber Merkezi)