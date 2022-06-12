Ankara’da sel sularına kapılan Çorumlu genç kurtulamadı

Sürüklenen ticari araç içindeki İlkay Yiğit’in suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında sürüklendiği görüldü.

Ankara'da bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit’in Mamak CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

CHP Çorum Gençlik Kolları İlkay Yiğit’in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “Mamak Gençlik Kollarımızdan Çorumlu hemşerimiz İlkay Yiğit’i Ankara’daki yoğun yağışın sebep olduğu selde kaybettik. Başta örgütümüz olmak üzere tüm sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun” denildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da Çorumlu İlkay Yiğit’in hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

(Volkan SINAYUÇ)

