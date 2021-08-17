Ankara’da iskeleden düşen işçi can verdi

Ankara’da bir inşaatta çalışan ilimiz Bayat İlçesi Tevekli Köyü nüfusuna kayıtlı Halil Şen (38) isimli işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki Çorumlu işçi Ankara Yakacık’ta bir inşaatta çalışırken iskeleden düştü. Halil Şen’in düştüğünü gören diğer arkadaşları hemen sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halil Şen’in can verdiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası olan talihsiz işçinin cenazesi dün ilimiz Bayat ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Volkan SINAYUÇ)

