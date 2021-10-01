Flaş HaberÇorum’da deprem
Ankara’da Çorumlu muhabbeti
Alacalı işadamı Galip Yeşilbaş’ın ev sahipliğinde, Çorumlular bir araya geldiler.
Güncel 01.10.2021, 00:56
4
Bu buluşmayı, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, sosyal medya hesabından “hoş bir muhabbet ortamı” diye paylaştı.
Sohbete, Bursa Valisi; hemşehrimiz Yakup Canbolat, önceki Çorum Milletvekili ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, önceki Sağlık Bakan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Zeki Gül, Sayıştay Uz. Denetçisi Bahattin Işık, Halim ve Salih Yeşilbaş, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Azak ve SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök katıldı. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0