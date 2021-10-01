Ankara’da Çorumlu muhabbeti

Bu buluşmayı, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, sosyal medya hesabından “hoş bir muhabbet ortamı” diye paylaştı.

Sohbete, Bursa Valisi; hemşehrimiz Yakup Canbolat, önceki Çorum Milletvekili ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, önceki Sağlık Bakan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Zeki Gül, Sayıştay Uz. Denetçisi Bahattin Işık, Halim ve Salih Yeşilbaş, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Azak ve SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök katıldı. (Haber Merkezi)

