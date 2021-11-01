Ankara ziyaretleri

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Ankara’da ilk olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i, daha sonra ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere’yi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı’yı ve Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil’i ziyaret ettiler.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi ziyarette Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında başta savunma teknolojilerinde olmak üzere planlanan tüm projeler ile ilgili bilgi paylaşımında da bulunuldu.



(Haber Merkezi)

