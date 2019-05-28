“Ankara ile Çorum arasında kültür köprüsü güçlenecek”

Çorumlu Dernekler Federasyonu (ÇDF) 7. Genel Kurulu, önceki gün Ankara’da yapıldı ve Başkan Hayri Çağır güven tazeledi.

Divan Başkanlığı’nı Federasyon kurucularından Mustafa Yüceel’in yaptığı kongrede, birlik-beraberlik mesajları verilirken, seçime de tek listeyle gidildi.

Seçimler sonunda, Hayri Çağır yeniden Federasyon Başkanı, Mehmet Çelikel de Başkan Vekili oldu. Başkan yardımcılıklarına, Mahmut Argun, Salih Şerbetçi, Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Ercan Aksu, Alaattin Şahin, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Ömer Baldan, Hüseyin Alibaş, Kadir Akay, Muharrem Taştemir, Genel Sekreterliğe Latif Ramazan, Genel Sekreter Yardımcılığı’na Aydın Tufan, Saymanlığa Murat Erbaş, Sayman Yardımcılığı’na Süleyman Özarslan, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Ali Mantar, Ahmet Aksu, Osman Avkan, Lale Alıcı, Derya Kabaağıl seçildi.

Denetim Kurulu, Mustafa Yüceel, Enver Şahin ve Mehmet Onan’dan, Disiplin Kurulu ise Erdal İpek, Mustafa Aydın ve Orhan Köse’den oluşturuldu.

ÇDF Başkanı Hayri Çağır, Çorum’un tanıtımı ve Çorumluların dayanışması için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceklerini belirterek, doğdukları topraklara karşı vefa borcu hissettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)