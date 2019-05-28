Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86778
ALTIN
248.283
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6359
EURO
6.7280

“Ankara ile Çorum arasında kültür köprüsü güçlenecek”

Ankara’daki Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanlığı’na yeniden seçilen Hayrı Çağır, Ankara’da yaşayan Çorumluların, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da Çorum’un tanıtımı için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Doğduğumuz topraklara bizim vefa borcumuz var” dedi.

“Ankara ile Çorum arasında kültür köprüsü güçlenecek”

Ankara’daki Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanlığı’na yeniden seçilen Hayrı Çağır, Ankara’da yaşayan Çorumluların, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da Çorum’un tanıtımı için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Doğduğumuz topraklara bizim vefa borcumuz var” dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:36
“Ankara ile Çorum arasında kültür köprüsü güçlenecek”

Çorumlu Dernekler Federasyonu (ÇDF) 7. Genel Kurulu, önceki gün Ankara’da yapıldı ve Başkan Hayri Çağır güven tazeledi.

Divan Başkanlığı’nı Federasyon kurucularından Mustafa Yüceel’in yaptığı kongrede, birlik-beraberlik mesajları verilirken, seçime de tek listeyle gidildi.

Seçimler sonunda, Hayri Çağır yeniden Federasyon Başkanı, Mehmet Çelikel de Başkan Vekili oldu. Başkan yardımcılıklarına, Mahmut Argun, Salih Şerbetçi, Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Ercan Aksu, Alaattin Şahin, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Ömer Baldan, Hüseyin Alibaş, Kadir Akay, Muharrem Taştemir, Genel Sekreterliğe Latif Ramazan, Genel Sekreter Yardımcılığı’na Aydın Tufan, Saymanlığa Murat Erbaş, Sayman Yardımcılığı’na Süleyman Özarslan, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Ali Mantar, Ahmet Aksu, Osman Avkan, Lale Alıcı, Derya Kabaağıl seçildi.

Denetim Kurulu, Mustafa Yüceel, Enver Şahin ve Mehmet Onan’dan, Disiplin Kurulu ise Erdal İpek, Mustafa Aydın ve Orhan Köse’den oluşturuldu.

ÇDF Başkanı Hayri Çağır, Çorum’un tanıtımı ve Çorumluların dayanışması için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceklerini belirterek, doğdukları topraklara karşı vefa borcu hissettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yaralı anne, oğlunu bırakmadı
Yaralı anne, oğlunu bırakmadı
Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı
Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı
Parkta üç kişi vuruldu
Parkta üç kişi vuruldu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim