“Ankara, bir gurur nişanı”
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara’nın başkent oluşunun 97. yıldönümünü kutlarken, “Ankara, bir kahramanlık hikayesinin ve cumhuriyetimizin gurur nişanıdır” dedi.
Güncel 13.10.2020, 20:11
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Alper Bilan, vatanın düşman işgalinden kurtarılmasının ardından, 13 Ekim 1923 tarihinde TBMM tarafından Ankara’nın kurulan yeni devletin başkenti olarak kabul edildiğini hatırlattı. (Haber Merkezi)
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