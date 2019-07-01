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“Anız yangınları için önlem alınıyor”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, havaların ısınması ile birlikte artan anız ve orman yangınlarına karşı ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

“Anız yangınları için önlem alınıyor”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, havaların ısınması ile birlikte artan anız ve orman yangınlarına karşı ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:41
“Anız yangınları için önlem alınıyor”

Komisyon tarafından hazırlanan raporu okuyan Nalçacı, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2019 yılında yangın ile mücadelede 4 km traktör yolu, 45 km yangın emniyet yolu tamir ve bakımı, 350 km üretim yolu tamir ve bakımı, 10 km kule yolu tamir ve bakımı programı olup, çalışmalar devam ettiğini, her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesi tarafından verilen programlar kadar yol yapımı ve yol tamiri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nün yangın ile mücadelede; 3 arazöz, 1 adet su tankeri, 4 adet ilk müdahale aracı (pikap), 1 adet greyder, 1 adet dozer, 4 adet yangın gözetleme kulesi (Uğurludağ, Osmancık, Başpınar, Ardıç, Karalar Güney), 4 adet 300 tonluk yangın havuzu (Dodurga, Ardıç, Başpınar, Sungurlu), İşletme Müdürlüğünün 2 adet yangına ilk müdahale ekip binası ve ekibi bulunduğunu, Sıklık Müdahale ekip binasında 25kişilik yangın ekibi, Osmancık ilk müdahale ekip binasında 15 kişilik yangın ekibi, Kargı ve İskilip ilçelerinde ise ayrı işletme müdürlükleri bulunduğunu belirten Nalçacı, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde makine, araç ve ilk müdahale ekiplerinin hazır vaziyette beklediğini ifade etti.

Hasat sonu anız yangınların önlenmesi amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevli personeller aracılığı ile hasat zamanına yakın, köy muhtarları ile anız yangınının zararı hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini açıklayan Ünal Nalçacı, her yıl anız yangınları ile ilgili düzenli olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebliğin resmi yazı ile muhtarlık ve ilgili kurumlara gönderildiğini, çiftçilerin bilgilendirmeye yönelik afiş ve broşürleri köy meydanlarına asıldığını ayrıca biçerdöver kontrolündeki görevlilerin kontrol sırasında çiftçilere bilgilendirme yaptığını anlattı.(Erkan BAYATLI)

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