Anız yangınında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü

Bitişikteki tarlalara da sıçrayan alevlere, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangının, yakındaki Yenihayat köyüne ulaşması ihtimaline karşı vatandaşların tahliye edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hazır bekletildi.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.