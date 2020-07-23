Anız yakmak isterken mezarlığı ateşe verdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakılan anız, mezarlığa sıçradı.
Güncel 23.07.2020, 19:44
55
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yakılan anız rüzgarın da etkisiyle mezarlığa kadar ulaştı.
Mezarlık içerisinde bulunan birçok ağaç ve mezar çıkan yangın sonucu zarar gördü.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
|İmsak
|03:34
|Güneş
|05:22
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:11
|Yatsı
|21:51