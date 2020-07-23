Son Dakika

Anız yakmak isterken mezarlığı ateşe verdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakılan anız, mezarlığa sıçradı.

Güncel 23.07.2020, 19:44
55
Anız yakmak isterken mezarlığı ateşe verdi

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yakılan anız rüzgarın da etkisiyle mezarlığa kadar ulaştı.

Mezarlık içerisinde bulunan birçok ağaç ve mezar çıkan yangın sonucu zarar gördü.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
İmsak 03:34
Güneş 05:22
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:11
Yatsı 21:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@