Anitta’ya teşekkür
Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ile Eğitim ve Sosyal Etkinlik Komisyonu üyeleri, Anitta Otel’i ziyaret ederek, Eczacılık Haftası etkinliklerine desteklerinden dolayı Genel Müdür Seval Demirci Güccan’a teşekkür plaketi verdiler. (Haber Merkezi)
Güncel 27.05.2022, 17:25
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