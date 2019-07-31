Anitta’nın aşçıbaşı Ahmet ustadan “elbasan tava” ve “incir dolması”

Ahmet ustanın dillere destan, leziz bir yemeği var ki, bugün bu yemeğin tarifini okurlarımızla paylaşacağız: Elbasan tava…

Ayrıca, Ahmet Özdemir’den bir de “incir dolması” tatlısı…

ELBASAN TAVA

Malzemeler:

250 gr. kemikli kuzu eti, 1 kaşık un, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 kaşık yoğurt, 1 adet yumurta, 100 gr. kaşar peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesi.

Yapılışı:

Haşlanan kuzu eti kemiğinden ayıklanır. Beşamel sos için; un yağda kavrulduktan sonra ateşten alınır üzerine yoğurt ve yumurta ile çırpılır. Hazırlanan sos etin üzerine dökülür. Üzerine kaşar peyniri de eklendikten sonra 180 derece fırında 15 dakika daha pişirilir ve servise hazır hale gelir.

İNCİR DOLMASI

Anitta’nın aşçıbaşı Ahmet Özdemir, tatlı olarak da, her mevsimde geçerli ve yapımı kolay olan, et yemeklerinden sonra vazgeçilmez bir lezzet olarak incir dolmasını öneriyor.

Malzemeler:

1 kilo kuru incir, 200 gr. ceviz içi, 200 gr. şeker, 1 paket kaymak.

Yapılışı:

Kuru incirler uç kısmından açılır ve içine cevizler doldurulur. Bir tencereye dizildikten sonra üzerine şeker ekilir. Üzerine su eklenen incirler 20-25 dakika kısık ateşte pişirilir. İncirler soğuduktan sonra üzerine kaymak ile servise hazır hale gelir.

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